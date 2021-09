O tânără profesoară din Grecia a fost împuşcată pe stradă de fostul soţ. Ce gest a făcut bărbatul după teribila crimă VIDEO

Dora, în vârstă de 31 de ani a fost omorâtă miercuri după-amiază, în Rodhos, în Grecia de fostul soţ, în apropierea casei, potrivit observatornews.ro.

Femeia şi-a parcat maşina pe strada Moscova, aproape de casa ei. Fostul soţ, aflat în propria maşină a urmărit-o pe aceasta, iar la un moment dat, bărbatul a împuşcat-o şi a fugit în direcţia opusă.

Poliţiştii au ajuns imediat la locul crimei şi au început cercetările. Cadavrul fetei a fost transportat la spitalul din Rhodos, pentru efectuarea autopsiei.

Unii dintre martori au reuşit să reţină numerele de pe plăcuţele de înmatriculare ale criminalului.

„Este oribil ce s-a întâmplat. Eram în bucătărie şi mă odihneam când l-am auzit pe vecinul meu ţipând şi strigând să cheme poliţia. Am ieşit cu toţii pe stradă şi am văzut grozăvia. Am aflat că fata locuieşte în apropiere, dar nu o cunoşteam. Păcat că o tânără de 30 de ani să moară aşa. Locuiesc aici de treizeci de ani, dar aşa ceva nu am mai văzut", a declarat o femeie pentru protothema.gr.

Câteva minute mai târziu, autorităţile au fost alertaţi că s-au auzit focuri de armă într-o casă din apropiere. Când au intrat, poliţiştii l-au găsit pe fostul partener al femeii fără suflare.

Bărbatul, în vârstă de 40 de ani s-a sinucis cu aceeaşi armă, lăsând şi un bilet de adio pe care scria: „Nu pot trăi fără ea”.

Cu aproximati o lună înainte de moartea tragică, Dora i-a cerut divorţul soţului ei. Cei doi stăteau separat.

Cu o zi înainte de tragedie, tânăra profesoară şi-a sunat o bună prietenă, căreia i-a dezvăluit că a divorţat spunându-i: „Am scăpat de acest coşmar pe care îl trăiam. Am scăpat de un chin. Din fericire, am divorţat”.

Prietena Dorei, dar şi alţi apropiaţi ai cuplului urmează să fie audiaţi de poliţişti, care vor să aibă o imagine cât mai completă a relaţiei celor doi şi a motivelor care i-au condus la finalul fatal.