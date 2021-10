O femeie a fost violată într-un tren, în Pennsylvania. Niciun pasager nu a intervenit

„Nu am cuvinte despre ceea ce s-a întâmplat”, a denunţat duminică comisarul de poliţie însărcinat cu ancheta. „Nu pot să-mi imaginez să vezi asta cu ochii tăi, să vezi ceea ce suferea această femeie, şi să nu intervii să o ajuţi”, a insistat el.

Violul a avut loc miercuri seara, către ora locală 23.00, într-un tren Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (Septa). Violatorul s-a aşezat lângă victimă, a intrat în discuţie cu ea şi apoi a agresat-o. În pofida refuzului, el i-a smuls hainele şi a abuzat-o sexual.

Agresiunea a durat opt minute, potrivit unor imagini surprinse de camere de supraveghere.

Ceilalţi pasageri nu erau foarte numeroşi, însă erau suficienţi „să acţioneze împreună” şi să apere victima, potrvit comisarului.

Până la urmă, un angajat Septa a sunat la 911, după ce a urcat în tren şi a văzut agresiunea.

Agenţii din cadrul societăţii de transport l-au arestat pe suspect, un bărbat în vârstă de 35 de ani, care a fost predat forţelor de ordine şi a fost plasat în detenţie.

Poliţia caută acum să-i identifice pe pasageri, pentru a-i interoga ca martori. Pasagerii pasivi în faţa acestei scene ar putea fi inculpaţi, la rândul lor.

Comisarul a refuzat să spună mai multe despre acest lucru, potrivit The New York Times (NYT). În prezent, Pennsylvania nu are nicio lege cu privire la neajutorarea unei persoane aflate în pericol.