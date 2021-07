Metoda prin care un băiat de 11 ani a strâns, într-un an, 500.000 de lire sterline pentru acte caritabile

Băiatul are în continuare planuri mari şi a spus că va continua să campeze pentru a strânge bani cât mai mult timp posibil, chiar glumind că părinţii lui ar trebui să-şi închirieze dormitorul.

Cea mai recentă misiune a sa de strângere de fonduri s-a ţinut în afara grădinii zoologice din Londra, în încercarea de a inspira şi alţi copii.

Vorbind despre ultima sa misiune, Max a spus: ''După tabără am crezut că ar fi frumos să mai ajut câţiva copii''.

Evenimentul găzduit de Action for Children şi inspirat de eforturile lui Max îi va încuraja pe copii să doarmă în locuri neobişnuite pentru a strânge bani pentru tinerii care au fost afectaţi de pandemie.

Luni, băiatul a dormit grădina zoologică Regent's Park în afara incintei unde se afla un leu.

Când a fost întrebat dacă intenţionează vreodată să înceapă să doarmă din nou în camera sa, Max a spus: ''Niciodată!''

În martie, 1.000 de copii au participat la o tabără condusă de băiat. Cei care au participat au fost inclusiv din America de Nord şi Singapore. Banii au fost donaţi către North Devon Hospice, care a ajutat familia lui Max să aibă grijă de vecinul lor Rick - omul care i-a dăruit cortul lui Max - înainte de a muri în februarie 2020.

Mama băiatului, Rachael Woosey, a spus că au primit sute de mesaje în legătură cu actele de binefacere ale copilului ei. ''Este atât de copleşitor'' a spus femeia, care a mai adăugat că întreaga familie a fost încântată de faptul că a fost strânsă o sumă mare de bani şi că au putut redirecţiona banii către ospiciu.

Copilul a început să campeze la începutul primului lockdown cauzat de coronavirus şi a recunoscut că ''a plâns înainte să doarmă'' în unele nopţi ''pentru că toate echipamentele sale erau ude''. A avut până acum şapte corturi în total.





Max Woosey Foto: Twittter / The Boy In The Tent