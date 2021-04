Femeia cu cele mai lungi unghii din lume şi le-a tăiat după aproape 30 de ani. Momentul intrat în Cartea Recordurilor VIDEO

Înainte de a-şi tăia unghiile în weekend, ea a mai făcut o ultimă măsurătoare: 7,3 metri lungime. Manichiura a fost realizată cu trei-patru sticle de ojă în decurs de câteva zile.

Williams şi-a tăiat unchiile pentru prima dată de la începutul anilor 1990 la un cabinet de dermatologie din Fort Worth, Texas, cu o unealtă electrică.

"Cu sau fără unghiile mele, voi rămâne o regină", a spus Williams, potrivit Guinness Book. "Eu îmi fac unghiile, nu ele pe mine!".

Williams a spus că plănuieşte să-şi lase unghiile să crească aproximativ şase centimetri, potrivit Ripley's Believe It or Not!, care îi va expune unghiile la Muzeul din Orlando, Florida.

Până acum, Williams nu putea să facă anumite activităţi, precum să spele vasele şi să aşeze aşternuturile pe pat. Ea spune că noul ei scop este să-l încurajeze pe următorul pasionat de unghii să dobândească un titlu Guiness World Records.

Recordul pentru cele mai lungi unghii aparţin în continuare lui Lee Redmond, care le-a lăsat să crească în 1979. Au ajuns la 8,5 metri lungime, dar Redmond le-a pierdut în urma unui accident de maşină în 2009, potrivit Guinness World Records.