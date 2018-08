„Esenţa feminităţii“, într-o bere cu bacterii vaginale: compania poloneză anunţă şi alte băuturi BDSM

O companie poloneză a scos pe piaţă berea care conţine bacterii vaginale FOTO The Order of Yoni

Cu aproape o săptămână în urmă, compania „The Order of Yoni“ a venit pe piaţă cu o idee care a luat iubitorii de bere prin surprindere: berea cu bacterii vaginale.

Deţinătorul companiei şi iniţiatorul ideii, Wojciech Mann, în vârstă de 26 de ani, a oferit un interviu pentru Sputnik Poland în care a explicat cum este realizată această băutură prin care doreşte să introducă în produsul său „esenţa feminităţii“.

„Ideea a apărut în urmă cu 6-7 ani când stăteam cu un pahar de bere belgiană în mână. M-am întrebat de ce are acest de gust amărui, şi după câteva click-uri pe Wikipedia, am aflat că bacteriile de acid lactic sunt responsabile pentru acest lucru. După alte câteva click-uri am aflat că aceleaşi bacterii există în vaginurile femeilor. Evrika! Am simţit imediat o legătură subtilă între bere şi o femeie. Mi-am dat seama că această este o cale de a tranfera senzualitatea, sexualitatea, şarmul şi frumuseţea unei femei în sticla unei beri delicioase. Deci aşa a apărut însăşi ideea“, a povestit tânărul antreprenor.

Pentru a obţine „ingrendientul secret“, se foloseşte un „instrument ginecologic“ care colectează bacteria din vagin, înainte de a fi trimisă la un laborator, unde este „izolată de celalalte bacterii, purificată şi reprodusă“. Ulterior, aceasta este combinată cu apă, malţ şi drojdie, pentru obţinerea licorii inedite. „Chefirul este preparat după acelaşi principiu“, a explicat Mann.

Producătorul de originie poloneză a creat această băutură în urmă cu trei ani, având un succes răsunător, iar fetele din echipa sa sunt adorate precum nişte zeiţe, fiind motivul pentru care s-a născut această „licoare“. Prima dată, bacteria a fost colectată de la senzuala Alexandra Brendlova, un fotomodel de origine cehă.

„Ni se spune des că bacteriile noastre de acid lactic sunt identice cu cele găsite în iaurt, castraveţi muraţi şi alte alimente. E adevarat. La fel cum apa glaciara la sticlă este acelaşi H2O care curge la robinetul tău din bucatarie. Cu toate acestea, sentimentul de a bea apă glaciară este complet diferit, ştiţi. Iar aurul găsit în mină este exact la fel ca cel din vechea comoară de piraţi. Dar există o poveste foarte diferită în spatele lor, iar cel care a găsit comoara de pirat nu se simte la fel ca proprietarul aurului „proaspăt“. Sau, de exemplu, un meteorit conţine acelaşi nichel ca o monedă simplă. Dar când ţineţi un fragment de meteorit în mâna, ceea ce se întâmplă în interiorul vostru nu este acelaşi lucru ca atunci când aveţi o mică monedă în mână“, a mai spus convingător Wojciech Mann.

„Berea noastră este o odă a admiraţiei şi respectului pentru feminitate. Cu o mie de ani în urmă, ele ar fi fost venerate în temple, cu câteva sute de ani în urmă, ar fi pozat pentru cei mai buni artişti europeni, iar astăzi sunt responsabile pentru unicitatea berii noastre“, a explicat el semnificaţia acestei beri.

Acum, două modele senzuale sunt imaginea acestei beri, alese special pentru a se juca cu imaginaţia iubitorilor de bere... şi de femei.

„Paulina şi Monika sunt două femei frumoase şi sigure pe ele. Sunt amuzante, deschise, le place să danseze şi să pozeze spectaculos pentru fotografii. În plus, sunt foarte atractive şi seducătoare. Ele se completează reciproc: una dintre ele este drăguţă şi sensibilă, în timp ce cealaltă este îndrăzneaţă şi ambiţioasă. Ele au răspuns cu entuziasm propunerii noastră, văzând-o ca ceva inovator şi original“, a spus Mann despre cele două modele.

Producătorul spune că urmează să lanseze o serie BDSM de beri şi încă unele mai exotice, folosind modele din jurul lumii.

Momentan, berea este vândută în Polonia, în pub-ul Biała Małpa din oraşul Katowice şi în câteva magazine în sudul ţării, însă producătorul plănuieşte să o distribuie în câteva ţări europene ca Spania, Italia, Cehia, dar şi în SUA, Brazilia şi Mexic.

