Cum a reacţionat un poliţist din SUA care a oprit în trafic o maşină fără şofer VIDEO

Maşina este a companiei Cruise, care se concentrează pe maşinile autonome. Interacţiunea dintre vehicul şi poliţist pare a fi o oprire obişnuită în trafic, până când acesta vrea să vorbească cu şoferul, dar observă că nu există.

Ofiţerul Brandom Melin a spus că a fost suprins pentru că nu a văzut niciodată o astfel de maşină.

Maşina futuristă a fost oprită deoarece farurile erau stinse. Compania care se ocupă de aceste vehicule a precizat că se lucrează la modul în care aceste maşini interacţionează cu oamenii.

Welcome to the future. Cop pulls over driverless car (because no lights?) Then Cruise goes on the lamb. (via https://t.co/mtmsIeOAUP ) pic.twitter.com/ecQ5xXuSnS

We work closely with the SFPD on how to interact with our vehicles, including a dedicated phone number for them to call in situations like this.