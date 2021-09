Cum l-a pedepsit un bărbat din Rusia, orbit de durere, pe prietenul pedofil care i-a abuzat fetiţa

Potrivit unor surse citate de The Sun, fetiţa ar fi fost filmată, iar ea îi spunea pedofilului: „Vreau să merg acasă".

Tatăl copilei a fost cel care a descoperit, din întâmplare, înregistrările chiar pe telefonul prietenului său, Oleg Sviridov. Părinţii au descoperit în urma unei scurte investigaţii că individul mai abuzase două copile, de cinci şi opt ani, în regiunea rusească Samara.

În urma unor mai multe scenarii închipuite de tată, acesta a ales să-l ia pe bărbatul care i-a batjocorit fetiţa într-o pădure din apropierea domiciliului, l-a pus să-şi sape singur groapa, apoi l-a ucis cu o singură lovitură de cuţit.

Localnicii i-au luat apărarea tatălui

Tatăl, în vârstă de 34 de ani, a recunoscut la poliţie că a avut loc o luptă între el şi cel care i-a abuzat fiica, dar le-a spus agenţilor că victima ar fi căzut singură peste lama cuţitului şi astfel ar fi murit. Bărbatul este acum în arest la domiciliu şi riscă până la 15 ani de închisoare, dacă va fi găsit vinovat.

Localnicii i-au luat apărarea şi au reuşit să strângă bani pentru un avocat, iar o petiţie de susţinere a fost semnată de aproximativ 2.500 de oameni. Bărbatul are interdicţie de a vorbi cu presa, dar soţia sa le-a spus jurnaliştilor de la The Sun Online că nu a suspectat niciodată că prietenul lui ar fi putut face aşa ceva, cât timp mai avea grijă de copilă, scrie observator

Femeia a mărturisit că atunci când s-a întors de la serviciu, pe 25 august, soţul ei şi prietenul lui se băteau violent în baia locuinţei, dar că Sviridov a reuşit să fugă de la faţa locului. „Era isteric, şocat. Nu l-am văzut niciodată aşa. Mi-a luat mult timp să-l calmez şi să-mi explice ce s-a întâmplat. Îi tremurau mâinile când a luat telefonul lui Oleg şi mi-a arătat o înregistrare. Nu vă puteţi imagina ce am simţit când am văzut-o. Mi-a venit rău, am ameţit. Am început să tremur. Nu puteam crede că copilul nostru e în acea înregistrare. Apoi soţul a început să plângă. A tot repetat, e cel mai bun prieten al meu, am avut încredere să-i las copiii pe mână, am avut încredere în el ca în mine", a mărturisit femeia.