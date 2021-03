Cei mai murdari regi din istorie: „Fac baie o dată pe lună, indiferent dacă am nevoie sau nu“

Trăiau în lux, construiau palate, aveau haine din materiale scumpe şi bijuterii alese. Toate acestea, însă, nu făceau decât să ascundă o igienă corporală groaznică. Cu sute de ani în urmă, regalităţile Europei nu aveau nici măcar o noţiune elementară despre curăţenia corporală şi igienă. Astfel, unii dintre ei ajungeau să se spele doar de câteva ori pe parcursul vieţii.

De-a lungul timpului, medicii au ajuns să creadă că spălatul e periculos şi au inoculat această idee oamenilor. O carte populară din secolul al XVI-lea, „This is the Myrour or Glasse of Helth“, recomanda: „Nu faceţi băi fierbinţi, pentru că vi se dechid toţi porii şi va pătrunde în corpul vostru aerul otrăvit, care vă va infecta sângele“. Astfel de sfaturi nu au fost luate în considerare doar de oamenii simpli, ci şi de capetele încoronate.

Află aici ce regi şi regine aveau mari probleme de igienă corporală şi care dintre ei s-au spăalat doar de câteva ori în viaţă.