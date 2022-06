„Cazul Maggi”. Un indian a divorţat fiindcă soţia i-a gătit ţăiţei instant pe tot parcursul mariajului

Magistratul Raghunath a relatat, în cadrul unei conferinţe de presă, despre un dosar pe care l-a soluţionat în luna mai, la un tribunal din Malayadi, oraş situat în sud-vestul Indiei.

Nu a oferit informaţii despre numele celor implicaţi, dar a intitulat dosarul „cazul Maggi” după o marcă populară de tăiţei instant, notează Insider

După ce soţia i-a servit tăiţei instant în fiecare zi, pe tot parcursul mariajului, la mic-dejun, prânz şi cină, bărbatul a solicitat divorţul. Cuplul a divorţat de comun acord, a declarat judecătorul.

În cadrul unei cercetări din anul 2018 se arată că India a înregistrat o proporţie a divorţurilor de 11%. Îţi oferă impresia că este o rată scăzută, însă tendinţa este în creştere, a argumentat judecătorul Raghunath.

„Cazurile de divorţ cresc drastic de-a lungul anilor. Cuplurile trebuie să rămână împreună cel puţin un an înainte de a cere divorţul. Dacă nu ar exista o astfel de lege, ar fi cereri de divorţ depuse direct în sălile de nuntă”, a declarat Raghunath la conferinţa de presă, conform The New Indian Express.

Judecătorul a mai spus că divorţurile sunt mai numeroase în mediul urban faţă de mediul rural.

„În zonele rurale, mediatorii din sat intervin şi rezolvă problemele. Femeile nu sunt independente, le e frică de societate şi de familie ceea ce le obligă să facă faţă situaţiei. Dar în oraşe, femeile sunt educate şi independente financiar", a afirmat judecătorul.