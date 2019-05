Câine mituit de urs cu oase de căprioară. În schimb, sălbăticiunea primeşte acces la tomberonul cu gunoi al stăpânului. „Fiul meu blănos are o singură sarcină“

Proprietarul unui câine mastif corcit din Ontario a stârnit amuzamentul a zeci de mii de internauţi după ce a publicat pe contul personal de Twitter fotografii cu patrupedul său rozând oase de căprioară.

Bărbatul a însoţit imaginile cu comentariul "Fiul meu blănos idiot are o singură sarcină noaptea: să latre la lucruri şi să le facă să dispară. Uşor, nu-i aşa? Cu toate acestea, un urs a învăţat că poate fi cumpărat. Este a treia oară când i-a oferit fiului meu blănos oase de căprioară în schimbul accesului la tomberonul meu de gunoi pe care să-l facă praf. Şi continuă s-o facă".

Proprietarul câinelui spune că animalul său de companie este blând, bun în preajma copiilor şi rămâne pe mai departe un sprijin pentru familie. În plus, potrivit acestuia, urşii negri sunt mai degrabă o pacoste pentru locuitorii din Ontario, şi nu un pericol real.

My idiot furry son has one job at night - bork at things and make them go away. Easy, right?



HOWEVER, a bear has learned that my furry son can be bought. This is the THIRD TIME he's been gifted deer bones in exchange for being allowed access to my trash, AND HE KEEPS DOING IT. pic.twitter.com/6NOKiFNLgm