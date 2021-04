Şi cu fiul, şi cu tatăl. Povestea femeii care a ales să îşi părăsească soţul pentru socrul cu 30 de ani mai în vârstă

Erika s-a căsătorit cu primul său soţ la vârsta de 19 ani, potrivit Daily Mail.

Din păcate, la scurt timp după căsătorie tânăra şi-a dat seama că lucrurile nu funcţionează şi că nu există acea pasiune menită să susţină o căsnicie. Nici naşterea fiului lor în 2012 nu eera suficientă pentru a-i ţine împreună toată viaţa. Ea tânjea după călătorii şi aventuri, Justin voia să stea mai mult acasă. Astfel, în timp ce ambiţiile ei au început să crească, obţinând un loc de muncă cu o franciză de make-up, diferenţe dintre cei doi au început să se accentueze: „Construiam o echipă şi am vrut să fiu director şi să călătoresc şi să fac ceva ieşit din comun. Într-un oraş mic nu sunt atât de mulţi oameni care visează la mai mult. Nu a însemnat că el nu voia să fac ce vreau, dar nu înţelegea că vreau asta. A fost greu pentru noi, deoarece nu ne-am putut conecta la acest nivel”

Erica, care iubea hainele de epocă şi moda din vremurile anterioare, a început să participe la expoziţii auto şi la concursuri de modele pentru moda vintage sau la diferite evenimente locale. Socrul ei vitreg, Jeff, era unul dintre organizatorii spectacolelor, lucru care i-a apropiat destul de repede.

„Îl cunoşteam de fapt de la 16 ani, dar, bineînţeles, nu aveam nicio legătură la vârsta respectivă” a adăugat femeia.

La sfârşitul anului 2015 au început să îşi spună fiecare ofurile, Erica mărturisind că are probleme conjugale: „A venit un moment în care am discutat despre Justin şi am spus că nu mai pot face asta. Am simţit că sunt blocată.”

Jeff a devenit umărul ei pe care să plângă, până când a decis în final că trebuie să facă ceva. S-a destrămat inevitabil şi căsătoria lui Jeff cu mama lui Justin, care s-au separat în septembrie 2016, urmând ca mai târziu, în aceeaşi toamnă, să divorţeze şi Erica şi Justin.

Întorcându-se acasă la părinţii ei, Erica a recunoscut că a fost devastată de despărţire: „Mi-am iubit copilul atât de mult şi de aceea am rămas căsătorită atât. A fost sfâşietor să-l iau de la tatăl său şi să îl duc departe. Am trăit cu fiul meu şi cu părinţii mei aproximativ un an - şi a fost greu.”

Amândoi singuri, Jeff i-a recunoscut ulterior Ericăi că avea sentimente profunde pentru ea. Dorind să fie sinceră cu Justin, tânăra i-a spus ce se întâmplă şi a fost uimită de răspunsul său mai mult decât înţelegător: „Am avut o conversaţie profundă cu el despre cum nu voiam să-l rănesc, dar i-am spus că dragostea mea şi a lui Jeff era atât de puternică încât nu ne puteam renunţa unul la celălalt. El a fost atât de susţinător şi a spus: ‘Dacă iubeşti pe cineva, îi iubeşti, nu poţi decide pe cine iubeşti şi pe cine să nu’”.

Şi în vara anului 2017, după ce ambele divorţuri au fost finalizate, Erica şi Jeff au simţit că a sosit momentul ca relaţia să devină publică. În toamnă s-a mutat la el: „A trăi împreună a fost cel mai bun lucru vreodată. Toată lumea se ceartă, dar relaţia noastră era mereu paşnică. Ne-am petrecut tot timpul împreună, am plecat în excursii, el m-a dus în tot felul de locuri".

Erica şi Justin au rămas în relaţii bune pentru fiul lor care şi astăzi petrece timpul pe rând la fiecare: „Fiul meu nu şi-a amintit niciodată nimic despre despărţirea noastră, ceea ce este grozav”, a adăugat ea.

În timp ce se pregăteau să se mute în propria lor casă, la începutul anului 2018, bărbatul de 60 de ani a pregătit un moment special: „Am avut o mică surpriză. Ştiam că vrem să ne căsătorim, dar nu ştiam când. Am găsit casa viselor noastre, pe care o pregătim de câţiva ani - apoi am ajuns să rămân însărcinată cu Brexlee”.

Propunerea lui Jeff, la doar câteva săptămâni după ce au aflat că vor avea un copil, era tot ceea ce visase Erica: „Stăteam într-o zi în maşină şi el m-a întrebat direct: ‘Vrei să te căsătoreşti cu mine?’ Am reacţionat amuzată spunând ‘Ă, daa’. Nu a fost o propunere romantică, dar a fost exact ceea ce ne-am dorit amândoi”.

În prezent, Erica ăşi doreşte doar să îndepărteze zvonurile potrivit cărora ar fi divorţat de Justin pentru a fi cu Jeff, dar recunoaşte că atracţia dintre ea şi al doilea soţ a fost instantanee.

„Când am luat decizia de a divorţa, căsătoria noastră nu funcţiona. Jeff era foarte educat şi înţelept. Mă învaţa mereu lucruri şi când vorbea cu mine, aveam toţi fluturii în stomac. Nu am mai simţit asta până acum. Văzându-l trăindu-şi visele cu succesul său la locul de muncă, a pus totul în perspectivă pentru mine. Mi-am dat seama că dorea mai mult de la viaţă, îmi plăcea asta” a mai spus femeia.

„Diferenţa de vârstă dintre mine şi Erica nu ne deranjează. Oricum oamenii cred în general că am în jur de patruzeci de ani!” a menţionat şi Jeff.

De asemenea, Justin le-a oferit binecuvântarea menţionând că nu are resentimente faţă de cei doi, în ciuda schimbărilor şi a divorţului: „Au trecut câţiva ani de când s-au întâmplat toate acestea şi am lăsat totul în urmă, am mers mai departe. Eu şi Erica avem un copil împreună şi ne gândim la el mai presus de orice. Facem tot ce putem pentru a ne oferi sprijin unul celuilalt, pentru a menţine lucrurile bine. Avem o relaţie destul de bună - şi trebuie să o facem să funcţioneze indiferent de orice pentru fiul nostru.”