Wimbledon plânge după Halep: Ce a scris presa internaţională după retragerea Simonei

Până se va lămuri pe ce loc va ajunge, în clasamentul de după Wimbledon 2021, Simona a ajuns pe prima pagină a site-urilor mari din lumea sportului, după anunţul retragerii de la al treilea Grand Slam din acest an.

Iată ce s-a scris despre anunţul zilei, în lumea tenisului feminin:

*Wimbledon (contul de Twitter): Ne vei lipsi în acest an, Simona Halep! Să te întorci mai puternică în 2022!

We will miss you this year, @Simona_Halep - come back stronger in 2022 💪#Wimbledon