Wimbledon 2018: demonstraţie de forţă a lui Wozniacki, victorii în trei seturi pentru Pliskova şi Venus Williams

Mai puţin de o oră a avut nevoie Caroline Wozniacki pentru a trece de Varvara Lepchenko, scor 6-0, 6-3.

Daneza este singura care o poate întrece în ierarhia WTA pe Simona Halep, după ce Slone Stephens a părăsit deja competiţia londoneză.

Şi alte favorite s-au calificat în turul al doilea. Venus Williams a învins-o pe Johanna Larson, din Suedia, scor 6-7, 6-2, 6-1 şi va juca în turul următor cu Alexandra Dulgheru.

Karolina Pliskova a avut nevoie tot de trei seturi în faţa britanicei Dart Harriet, scor 7-6, 2-6, 6-1.

Victoria Azarenka s-a calificat la rândul ei, după ce a depăşit-o pe Ekaterina Alexandrova, scor 7-6, 6-3.

Pliskova şi Azarenka se vor întâlni în turul al doilea.

