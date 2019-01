Wilander, declaraţie diplomată privind şansele lui Halep la Australian Open. Cu ce mare jucător a comparat-o pe româncă

Wilander, fost nr. 1 mondial şi expert al canalului Eurosport pentru marile turnee, a făcut câteva comentarii înainte de debutul Australian Open



''Djokovic este favorit clar. Unica şansă a lui Federer de a câştiga un Grand Slam în acest an este aici. Dacă Rafa Nadal va fi în formă, ne aşteaptă un turneu incredibil la băieţi. Indiferent de suprafaţă, dacă Nadal e în formă, va fi periculos. Este a doua lui suprafaţă favorită, dar el nu va juca dacă nu este 100%. După succesul lui Zverev în Turneul Campionilor, el este al doilea favorit după Djokovic la victorie. Sunt convins 99% că acest sezon îi va aduce lui Zverev un Grand Slam'', a spus suedezul.



Despre turneul feminin, Wilander crede că nicio jucătoare nu poate fi considerată favorită certă: ''Competiţia este deschisă, pentru că nu este nimeni nu deţine controlul. Nu am idee cine va câştiga, dar aş alege între Kerber sau Williams. Osaka are jocul prezentului şi viitorului, dar depinde de forţa ei mentală, dacă vrea să se bată zi de zi. Simona Halep nu mai are presiunea de a câştiga un Grand Slam. Îmi aminteşte de ambiţia lui Murray, pentru că urăşte să piardă''.



Australian Open, primul turneu de Grand Slam din 2019, se desfăşoară la Melbourne între 14 şi 27 ianuarie.