Vondrousova, declaraţia serii după cea mai mare victorie a carierei: Cum a simţit cehoaica în timpul meciului cu Halep

Marketa Vondrousova continuă să fie coşmarul favoritelor la Indian Wells. Trei din cele patru victorii obţinute până acum de cehoaica de 19 ani au venit în faţa unor adversare mult mai bine clasate:





*Turul I: Siegemund (105 WTA): 6-4, 7-6





*Turul II: Kasatikina (14 WTA): 6-2, 6-1





*Turul III: Ostapenko (22 WTA): 4-6, 6-3, 6-4





*Optimi: Halep (2 WTA): 6-2, 3-6, 6-2





După victoria care i-a asigurat o urcare de două locuri în următorul clasament mondial, Vondrousova a acordat un interviu scurt pe teren în care a fost vizibil emoţionată.





Ce a spus Vondrousova?





*A fost un meci foarte greu, am luptat pentru fiecare punct şi am alergat foarte mult. La un moment dat, chiar am crezut că mor! Dar vă mulţumesc pentru sprijin.





*E o săptămână uimitoare pentru mine. Sunt atât de bucuroasă că m-am calificat, mă bucur atât de mult pentru felul în care am jucat.





*Îmi place publicul de aici şi doar mă bucur foarte mult de fiecare moment petrecut aici.

