Victoria Azarenka, afectată teribil de eşecul cu Sorana! Conferinţă de presă de pomină a sportivei din Belarus

La conferinţa de presă care a urmat, sportiva din Belarus a părut foarte afectată de eşec şi şi-a găsit cu greu cuvintele pentru a răspunde întrebărilor reprezenţanţilor media. De altfel, întrega întâlnire cu junaliştii a durat doar un minut, timp în care Vika a îngăimat fix 13 vorbe.

Întrebare: "Vrei să ne spui ce gânduri îţi trec acum prin minte?"

Azarenka: "Nu chiar!"

Întrebare: Este evident că astăzi nu a fost ziua ta. Cum ai caracteriza ceea ce s-a întâmplat azi?

Azarenka: "Am nevoie de mai mult timp de analiză".

Întrebare: "Cum ţi s-a părut adversara de azi? Ştiu că este întotdeauna dificil să joci împotriva ei"

Azarenka: "Da, aşa este".

A fost momentul în care moderatorul conferinţei a decis să pună capăt dialogului.

