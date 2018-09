Visează să ajungă ca De Gea! Portarul naţionalei de tineret a României speră să calce pe urmele spaniolului

Unul dintre oamenii care s-a remarcat în această campanie este portarul Ionuţ Radu, cel pe care la începutul preliminariilor fostul selecţioner Daniel Isăilă l-a investit şi în postura de căpitan de echipă. Radu este liderul vestiarului şi a demonstrat asta înaintea meciului cu Bosnia, când a ţinut un discurs motivaţional de excepţie în faţa colegilor săi. Ionuţ, eroul din teren al partidei cu Portugalia, când a apărat un penalty în al nouălea minut de prelungiri, şi-a dezvoltat şi mai mult personalitatea în Italia, acolo unde evoluează din 2013, când a ajuns la juniorii lui Inter Milano.

A fost la Steaua şi la Dinamo

Produs al clubului Viitorul Bucureşti, Ionuţ Andrei Radu a fost adus în 2009 la Academia Stelei, unde a petrecut trei ani. Lipsa de viziune a celor implicaţi la clubul roş-albastru şi închiderea Academiei l-au făcut pe puşti să îşi încerce norocul pentru un sezon la Dinamo II, pentru ca apoi să ia calea Occidentului. Prin intermediul unui fost antrenor, care avea o cunoştinţă în Italia, a mers la Pergolettese, formaţie din Serie C2 (liga a patra), iar ulterior a avut şansa de a da probe la Academia lui Inter Milano. Unde a fost remarcat şi oprit, moment în care părinţii, care primul an au stat cu el în Italia, au decis să-l lase acolo şi s-au întors în ţară. Puştiul a jucat doi ani la Allievi Nazionali, echipa de juniori a Interului şi la Inter Primavera, formaţia de tineret a clubului, iar în 2016 a debutat la echipa mare, jucând 18 minute în partida cu Sassuolo. Roberto Mancini, cel care l-a aruncat în focurile Seriei A, i-a spus doar atât: “În mod normal, tu trebuie să fii următorul portar al lui Inter”. Deocamdată nu s-a întâmplat asta, pe de o parte pentru că în cariera lui a intervenit o accidentare la umăr de durată, iar pe de alta pentru că Mancini a plecat de la Inter, iar noul antrenor Luciano Spaletti a decis să-l împrumute un sezon la o altă echipă.

Încă aparţine de Inter Milano

Sezonul trecut a jucat în Serie B, la Avellino, unde a strâns 22 de apariţii la prima echipă. "Avellino a reprezentat o experienţă deosebită, am crescut din punct de veder uman într-un campionat dificil cum e Serie B", a explicat Radu în Gazzetta dello Sport, unde a vorbit şi despre modelele sale din punct de vedere fotbalistic: "Handanovic e exemplul de portar complet. E puternic din toate punctele de vedere şi fenomenal pentru atenţia pe care o acordă oricărui detaliu. L-am studiat în timpul antrenamentelor. De asemenea, îmi place foarte mult De Gea".În vară, Inter l-a chemat înapoi, dar l-a trimis la Genoa, pentru un an, cu opţiune de cumpărarea definitivă, contra sumei de opt milioane de euro. "Am acceptat imediat oferta celor de la Genoa, pentru că am simţit că sunt foarte interesaţi şi că vor să mizeze cu adevărat pe mine", a declarat portarul de 21 de ani, care nu exclude o revenire la Milano. "Inter va rămâne în sufletul meu, iar în viitor nu se ştie niciodată ce se va întâmpla”, a spus el. După meciul cu Bosnia, Radu a fost sunat chiar şi de un oficial de la Inter Milano, care a ţinut să-l felicite pentru evoluţiile de la tineret. "M-au felicitat toţi: şi directorul de la Inter, şi de la fosta mea echipă, Avellino, şi de la Genoa. M-au sunat toţi şi mă luau la mişto, pentru că eu la echipa de club am mai apărat penalty-uri în amicale şi-mi spuneau 'para rigori' (cel care apără penalty-uri - n.r.)", a povestit căpitanul naţionalei de tineret, într-un interviu pentru ProSport.

Ascunde o dramă teribilă

Ionuţ Radu are în suflet o mare durere. În 2006, pe când avea 9 ani, şi-a pierdut sora mai mare, care a decedat la 14 ani din cauza unei bolii de imunitate. Aceasta era fostă campioană naţională la dans sportiv. "Andrei simte că Ema este îngerul lui păzitor. Se roagă mereu pentru ea, iar pe sub echipamentul de joc poartă întotdeauna un tricou imprimat cu poza ei: Ema e Sus şi mă veghează!", a povestit mama portarului pentru GSP. Portarul tricolor mai are o soră mai mică, Anastasia, 10 ani, pe care o iubeşte ca pe ochii din cap.

Povestea unui discurs de Oscar



Ionuţ Radu a ajuns eroul naţionalei de tineret şi după ce în mediul online a fost răspândit discursul său motivaţional, dinaintea meciului cu Bosnia. "La început, nimeni nu a crezut în noi, doar noi am crezut. Depindem de noi acum. E un singur obiectiv. În meciul ăsta ieşim câştigători, indiferent de ce va fi. Am muncit şi am făcut sacrificii ca să ajungem la Euro. Toată lumea e cu noi aici. Ieşim afară şi o să luăm ce merităm. În seara asta, toţi de aici, toţi, toţi, vom duce România pe primul loc", este o parte a acestuia. "Discursul l-am făcut cu o seară înainte, pentru că m-am gândit la toate. Prin tot ce am trecut eu, prin tot ce a trecut această echipă. Multe critici, multe îndoieli că am putea avea rezultate. Nimeni nu a crezut în noi, până în momentul de faţă. Am vrut să spun toate aceste lucruri, să vadă şi colegii mei despre ce e vorba şi ce trebuie făcut să fim din nou pe plan european. Şi a avut efect!", a povestit Radu pentru ProSport. Daniel Isăilă, fostul său antrenor de la naţională, a dezvăluit că Ionuţ le vorbeşte colegilor înaintea fiecărei partide. "El a ales să facă asta şi ce spune acolo vine pur şi simplu din suflet. E un lider înăscut, un exemplu pentru toţi şi prin modul în care se pregăteşte, cum vorbeşte în poartă în timpul jocului, antrenamentelor", a spus cel care a condus naţionala U21.