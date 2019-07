Viorel Fotache, ”tigru” pentru doi ani!

Interul stânga, component al naţionalei, este campion naţional la juniori şi seniori, câştigător al Cupei României, a Supercupei şi are prezenţe în Liga Campionilor, cea mai tare competiţie intercluburi de pe continent.Fotache are în palmares un titlu de campion (când evolua la Minaur Baia Mare, echipă al cărei căpitan a şi fost în perioada în care formaţia a jucat în Liga Campionilor), dar şi Cupa şi Supercupa României.Fotache a avut şi o aventură de doi ani într-unul dintre cele mai tari campionate din Europa: Bundesliga. Handbalistul care măsoară 1.96 metri a jucat la TVB 1898 Stuttgart, în perioada 2015-2017, pentru ca apoi să revină în România, unde a semnat cu AHC Dunărea Călăraşi, club de la care a venit la ”tigrii”.”Am ales CSM Bucureşti datorită proiectului de durată pe care oamenii de aici mi l-au prezentat! Este un club solid din toate punctele de vedere. Sper ca sezonul viitor să ne îndeplinim obiectivele impuse de club, chiar dacă suntem o echipă cu o medie de vârstă foarte tânără. Eu am încredere în toţi băieţii şi sper să ne omogenizăm cât mai repede şi să fim în cea mai bună formă de la începutul sezonului” – Viorel Fotache, handbalist CSM Bucureşti.Fotache a semnat un contract valabil doi ani şi va îmbrăca la CSM Bucureşti tricoul cu numărul 15.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: