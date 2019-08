Viitorul - Gent Hagi: „O singură repriză greşită ne-a scos din Europa”

”Trebuie să fim realişti, după două meciuri, aşa, la o primă analiză, am greşit o repriză, atât la ei cât şi acasă am încercat să fim la înălţimea lor, la fotbalul lor, care e un fotbal foarte bun. Mulţi ne-au zis că avem ghinion să picăm cu o echipă din Belgia. Eu am zis nu, pentru că învăţăm din acest meci, analizăm, şi vedem ce mai avem nevoie pentru a progresa, pentru a deveni mai buni, pentru a face mai bine. Chiar dacă nu îmi convine că am fost eliminaţi, am întâlnit un club foarte bine organizat, un club foarte bun, au bani de achiziţii…





Până i-am văzut, până i-am simţit, prima repriză de la ei a făcut diferenţa şi cred că atunci s-a jucat calificarea. Cu toate că noi am insistat acasă, am încercat să o facem, publicul ne-a susţinut, dar s-a văzut că a fost foarte greu. Probabil în prima repriză atacanţii ar fi trebuit să atace mult mai bine. Am adus mingea acolo sus dar nu am atacat poarta, nu am fost periculoşi, nu am produs ocazii multe ca atacanţii noştri să fie periculoşi pe poartă. Sper să devenim mai buni. Oricum, i-am felicitat în vestiar. În prima repriză nu am fost cum mi-aş fi dorit, repriza a doua a fost mai bună”, a spus Hagi după meci.



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: