Stan Wawrinka (19 ATP) joacă la Wimbledon cu o motivaţie în plus: la 34 de ani, are Australian Open 2014, French Open 2015 şi US Open 2016 în CV, dar îi lipseşte trofeul de la All-England Club.

Pe iarba londoneză, Wawrinka a atins sferturile de două ori (2014, 2015), însă visează la trofeu pentru a avea toate cele patru turnee majore în vitrina sa.

Astăzi, Stan l-a înfruntat pe americanul Reilly Opelka (63 ATP), iar acesta l-a forţat să joace set decisiv pentru calificarea în turul III.

Partida a fost animată de un moment simpatic în setul doi, când Wawrinka l-a luat pe arbitrul de tuşă în braţe, spre amuzamentul spectatorilor:

