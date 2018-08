VIDEO Victorie pentru Simona Halep la Cincinnati! Liderul mondial a trecut de Barty în două seturi şi se pregăteşte de un nou meci

Simona Halep a învins-o pe Ashleigh Barty, locul 16 WTA, şi s-a calificat în sferturile de finală de la Cincinnati. A fost 7-5, 6-4 pentru Simona Halep, după 90 de minute de joc.

În primul set, românca a fost condusă cu 5-4, însă a revenit cu trei jocuri la rând şi a câştigat setul. Şi în partea a doua, Halep a plecat din nou din spate, de la 2-0 pentru Barty, dar a reuşit o serie de patru jocuri la rând şi a preluat conducerea meciului.

La 5-4 în setul al doilea, când servea pentru meci, Simona Halep a apelat la Darren Cahill. „Fii agresivă, ia-ţi timp între puncte şi închide meciul în termenii tăi“, i-a transmis australianul. Românca a apărat o minge de break în ultimul gameşi a reuşit să pună punct partidei la timp.

Două meciuri în aceeaşi zi

În sferturile de finală, Halep va juca împotriva Lesiei Tsurenko, din Ucraina, în această noapte. Partida e a cincea pe stadionul 3, undeva după ora 01.00, ora României. Rămâne de văzut dacă ploaia nu va afecta din nou programul turneului, cum s-a întâmplat în primele zile.

VIDEO Câteva lovituri reuşite de Halep în meciul cu Barty

Simona Halep defending the corners incredibly well against Ash Barty. Takes the first set 75. #CincyTennis



Great running forehand angle here: pic.twitter.com/u9G98UYj80 — WTA Insider (@WTA_insider) 17 august 2018