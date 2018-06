VIDEO Viaţa văzută prin ochii lui Messi: Interviu cu iranianul care seamănă perfect cu starul argentinian

Dacă adevăratul Lionel Messi n-a avut până acum un Mondial prea reuşit, în schimb, sosia lui face furori în Rusia!

De obicei, e bătaie pentru o poză cu el, atunci când iese într-un loc public. Am avut însă norocul să-l văd într-un supermarket din Sankt Petersburg, atunci când, împreună cu nişte prieteni iranieni, îşi plătea cumpărăturile.

“Adevărul”: Cum e să arăţi ca Messi? În Rusia, de exmplu, cum reacţionează oamenii care te văd pe străzi?

Reza Parastesh: Sincer, am o viaţă foarte frumoasă, iar atunci când oamenii te solicită pentru poze, ai un sentiment plăcut. Nu exagerez însă, atunci când spun că în Rusia sunt nevoit să merg în anumite locuri cu ochelari şi cu o şapcă trasă pe cap. Străzile sunt pline de fani ai fotbalului şi, ca să ajung la timp la avion sau la tren, trebuie să umblu, uneori, discret, să trec neobservat. În unele locuri, atunci când am fost văzut de cineva, s-a creat o aglomeraţie atât de mare, încât a fost nevoie de intervenţia poliţiei, să scap de mulţime.

A apărut un filmuleţ pe Youtube, în care se vede cum eşti escortat de poliţiştii din Rusia, în Piaţa Roşie. Ce s-a întâmplat?

Oamenii se poartă foarte frumos cu mine, dar atunci când merg în unele locuri aglomerate, e nevoie de intervenţia poliţiei. Altfel, s-ar crea o îmbulzeală prea mare şi e periculos, în primul rând, pentru mine. Poliţiştii ruşi s-au purtat extraordinar cu mine şi m-au însoţit în multe locuri, astfel încât să n-am probleme.

Ai fost, uneori, înjurat pe Instagram. Unii iranieni spun că exagerezi cu apariţiile publice, că “cerşeşti” mediatizarea şi că faci ţara de râs. Pe străzile din Rusia, ţi s-a reproşat aşa ceva?

Nu. Aici e o altă atmosferă şi toţi mă iubesc. Cei care m-au văzut, s-au purtat extraordinar cu mine şi, din momentul în care m-au văzut şi până când ne-am despărţit, s-au purtat respectuos cu mine.

Ai fost şi în cantonamentul naţionalei Iranului la Moscova?

Nu. N-am avut timp. De când am ajuns în Rusia, am fost prins cu foarte multe interviuri. M-au abordat ziarişti din ţări precum Rusia, Spania, Argentina sau Germania. Îmi luasem bilet pentru primul meci al Iranului cu Maroc, însă au apărut unele probleme, am ratat zborul şi am fost nevoit să văd meciul la televizor, la Moscova. Mi-ar fi plăcut mult să fiu pe stadion şi să văd de la faţa locului acea victorie istorică, dar, din păcate, nu s-a putut.

Cum reacţionează oamenii, atunci când îşi dau seama că eşti iranian?

Jumătate dintre ei, oricum, mă cunosc ca fiind “Messi iranian”. Mai ales după toate interviurile pe care le-am dat, mi s-a spus că am devenit foarte popular în ţări precum Italia, Argentina, Peru, Mexic sau Brazilia. Chiar am fost invitat şi la o emisiune televizată din Maroc. Sunt însă şi mulţi care nu ştiu că sunt iranian şi sunt uimiţi atunci când află acest lucru. Nu ştiu de ce. Probabil, se aşteaptă să fiu argentinian.

Ai fost mereu un fan al fotbalului sau ai început să urmăreşti acest sport, de când ţi s-a spus că arăţi cu Messi?

Am fost microbist de mic şi chiar am simpatizat mereu cu Argentina şi Brazilia. Fotbalul e un sport palpitant şi orice copil iranian a crescut cu fotbalul.

Să arăţi ca Messi înseamnă şi o povară?

N-aş spune o povară, ci o responsabilitate. Acum, nu pot să mai fac multe lucruri. E posibil să fie publicată o fotografie cu mine care să afecteze şi imaginea adevăratului Messi! Am avut şi multe zile grele, de când am devenit cunoscut datorită faptului că arăt ca Messi. În plus, nu mai pot să merg în multe locuri aglomerate, fiindcă imediat sunt înconjurat de mulţime.

Îţi şi câştigi existenţa de pe urma faptului că arăţi ca Messi? Te-ai gândit ce o să faci, atunci când el se va retrage?

Am, într-adevăr, nişte venituri, fiindcă am apărut în unele reclame. În rest însă, am şi afacerea mea, de care mă ocupam şi înainte de a fi Messi. Nu cred că el se va retrage prea curând şi cred că va mai juca la nivel înalt câţiva ani. Oricum, viaţa mea nu înseamnă, în totalitate, să fiu sosia lui Messi şi veniturile publicitare înseamnă doar o mică parte din ce câştig, din punct de vedere financiar.

Ai şi cerut bani pentru interviurile pe care le-ai dat în presa internaţională?

Da. Dar e ceva normal şi orice om cunoscut solicită bani pentru interviuri.

Ca cine ai fi vrut să arăţi, dacă nu erai sosia lui Messi?

Nu m-am gândit până acum la chestia asta. Sunt foarte mulţumit de cum arăt şi aş vrea să fiu ca Messi, nu doar ca aspect fizic, ci şi din punct de vedere al caracterului. Messi e un jucător extraordinar şi să fii ca el e ceva fantastic.

