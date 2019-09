VIDEO Tatăl Biancăi Andreescu, interviu savuros: „Noi vorbim româneşte acasă“. A lămurit şi relaţia cu Halep

Bianca Andreescu e jucătoarea sezonului în circuitul WTA, iar trofeele câştigate la Indian Wells, Rogers Cup şi US Open au demonstrat că o sportivă de doar 19 ani are stofă de campioană!

După triumful de la US Open, tatăl Biancăi, Nicu, a vorbit la microfonului postului Romanian TV of New York (RTVNY).

Ce a spus Nicu Andreescu?

*Să fiu sincer, a fost ideea mea ca Bianca să facă tenis, iar soţia m-a susţinut.

*Da! Ca Bianca să facă tenis a implicat foarte multe sacrificii pentru noi, ca părinţi, dar mai ales pentru Bianca. Foarte, foarte multe sacrificii! Am crezut în ea, am susţinut-o şi rezultatele se cunosc.

*E greu de descris acel feeling după ce Bianca a câştigat US Open. Nu sunt cuvinte, nu credeam că poate să reuşească această performanţă. Mai ales că a fost accidentată, a stat patru luni accidentată. Dar ea a vrut să devină mai puternică şi se pare că a reuşit. Umărul ei acum e foarte bine. Şi acum nu e nicio surpriză, după ce a reuşit la Indian Wells, dar şi la Toronto, cred că Bianca aparţine de elita tenisului.

*Bianca a început tenisul în România, când a avut 6 ani. Soţia s-a mutat acolo, am vrut să începem un business acolo şi soţia s-a mutat cu Bianca acolo. Acolo (n.r. – la Piteşti) a început tenisul. Timp de doi ani şi jumătate a făcut clasele primare acolo. De acolo ştie şi limba şi ştie să şi scrie, nu doar să vorbească (n.r. – limba română). Faptul că noi vorbim acasă româneşte o ajută, faptul că mergem în România în fiecare an, toată familia noastră e acolo, în Vâlcea. Mergem acolo în fiecare an şi trebuie să vorbească româneşte acolo. Asta a ajutat-o foarte mult!

*Acum, când călătoreşte tot mai mult şi e tot mai puţin acasă, vorbeşte mai puţin româneşte. Se pare însă că n-a uitat limba, deocamdată, şi sper să nu o uită.

*Noi sperăm ca pentru Bianca să fie la fel şi continuarea carierei. În primul rând, sperăm să nu mai fie accidentată, pentru că Bianca, dacă e sănătoasă, cred că poate face multe în tenisul feminin.

*În timpul finalei cu Serena Williams, de câteva ori mi-am astupat urechile...Eram sigur, ştiam că stadionul o să fie cu Serena, e şi normal, dar Bianca, într-un fel, a reuşit să treacă peste ce era în exterior şi să se focuseze pe tenis.

*Şi eu am spus că Bianca va câştiga finala de la US Open cu 2-0 la seturi. Am zis 6-2, 6-2. N-a fost aşa, ci 6-3, 7-5. Mă mulţumesc că a câştigat.

*Bianca şi Simona nu se cunosc foarte bine. S-au întâlnit o dată în Toronto, acum doi ani parcă...Nu în Toronto, în Montreal, cred. S-au antrenat, au avut o acţiune pentru cei mici. Deci, nu că sunt prietene, nu pot să spun lucrul ăsta. Dar Simona a felicitat-o după ce a câştigat Indian Wells şi mi se pare că şi după Toronto. Şi Bianca a felicitat-o pentru Wimbledon. Deci, nu e o prietenie cum se spune, se cunosc.

*E ceva de nedescris bucuria pe care am avut-o după finala de la US Open. Aşa cum v-am spus, nu credeam că va reuşi (n.r. – înainte de turneu). Acum, acest rezultat îi dă speranţe, îi dă o mai mare încredere în sine şi sperăm că va continua aşa.

*Abia aştept să revenim la New York, la anul, şi să ne apărăm titlul.

VEZI INTERVIUL ACORDAT DE NICU ANDREESCU

