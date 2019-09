VIDEO Suporter al lui Rangers exclus pe viaţă pentru o întrebare pusă unui jucător de la Celtic. Poliţia scoţiană a luat atitudine

Adolescentul a primit această sancţiune pentru o întrebare mizerabilă adresată căpitanului lui Celtic, Scott Brown (foto, în alb). După terminarea derby-ul Scoţiei din acest weekend, Rangers - Celtic, câştigat de oaspeţi, scor 2-0, fanii echipei gazdă i-au aşteptat pe jucători la ieşirea din stadion, iar puştiul de 15 ani la întrebat pe Scott Brown: "Ce face sora ta?".



Fotbalistul, a cărui soră a decedat în 2008, la 21 de ani, în urma unui cancer de piele, a rămas stană de piatra fiind incapabil să aibă vreo reacţie.



Ceilalţi suporteri prezenţi au luat atitudine şi unul dintre oamenii de ordine l-a alungat pe băiat. Incidentul a fost filmat şi s-a viralizat imediat.

După scandalul iscat pe reţelele de socializare, poliţia s-a autosesizat şi l-a identificat pe puştiul care a provocat incidentul, acesta urmând să fie sancţionat, anunţă presa britanică.

Wow. This is unbelievable.



Scott Brown's sister died of cancer in 2008 and a Rangers supporter waited until after the game against Celtic on Sunday and said this... pic.twitter.com/pXyxl8oWqq