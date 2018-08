VIDEO „Simona are răspuns la orice!“ Cum a câştigat Halep un punct imposibil în semifinala de la Montreal

Halep a trecut în semifinale de sportiva australiană Ashleigh Barty, locul 16 WTA şi favorită 15, scor 6-4, 6-1, şi duminică va juca pentru al treilea său trofeu din acest an.

Românca a câştigat meciul cu Barty într-o oră şi zece minute.

Ea şi-a adjudecat primul set în 37 de minute, scor 6-4, după ce a făcut de două ori break, în timp ce adversara sa a câştigat o dată pe serviciul româncei.

În setul al doilea, de 33 de minute, Simona Halep a fost mai categorică, impunându-se cu 6-1, reuşind şi trei breakuri.

În finală, Halep o va întâlni pe câştigătoarea meciului Sloane Stephens (SUA, locul 3 WTA) - Elina Svitolina (Ucraina, 5 WTA). Simona Halep conduce cu 6-2 în confruntările directe cu Stephens şi are 2-4 la general cu Svitolina.

Premiul pentru câştigătoarea turneului de la Montreal este de 519.480 de dolari şi 900 de puncte. Învinsa din finală va primi 252.425 de dolari şi 585 de puncte.

Pentru Halep este a cincea finală din acest an, după cele de la Shenzhen, Roland Garros – ambele câştigate, Australian Open şi Roma – pierdute.

Iată un punct extraordinar din meciul Halep - Barty

