VIDEO Simona Halep i-a arătat Elinei Svitolina cine este şeful. Punct magistral reuşit de jucătoarea noastră la Doha

Halep a revenit fabulos în setul al treilea, unde era condusă cu 4-1 şi a întors soarta partidei. La 5-4 şi 30-0 pentru ea în setul decisiv, Simona Halep a reuşit un punct care a ridicat în picioare asistenta de pe arena de la Doha.

Out of this 🌎!



Amazing from @Simona_Halep! 😲#QatarTotalOpen2019 pic.twitter.com/7vOcVxWdZJ