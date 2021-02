VIDEO Serena Williams, transformare incredibilă: Postarea antrenorului ei spune totul

Serena Williams (11 WTA) se pregăteşte de meciul de marţi (ora 10.00, Eurosport) cu Simona Halep (2 WTA), adversară care i-a barat deja o dată drumul spre Grand Slam-ul cu numărul 24, spulberând-o în finala de la Wimbledon 2019.

Această remarcă a lui Cahill e confirmată după ce vedem ultima postare a lui Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams. Francezul a scos în evidenţă un punct câştigat de Serena, în partida cu Sabalenka (7 WTA) din optimi. „Pur şi simplu, Serena Williams. Niciodată nu se dă bătută! Acesta e unul dintre cele mai bune puncte pe care le-am văzut vreodată dacă vorbim de jocul defensiv“, a scris Mouratoglou, în comentariul postării sale.

În clipul video de mai jos se vede, într-adevăr, transformarea spectaculoasă din jocul Serenei, care se deplasează incredibil pe teren şi reuşeşte să câştige un punct care părea pierdut:

Simply @serenawilliams. Never runs out of lives.



One of the best defensive points I've ever seen. pic.twitter.com/JNd19B5AYv