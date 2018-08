VIDEO Serena s-a întors triumfătoare: americanca şi-a spulberat adversara din primul tur de la US Open

Serena Williams a învins-o pe MAgda Linette, din Polonia, scor 6-4, 6-0.

A fost a 18-a apariţie a Serenei la US Open, iar din 2007 încoace nu a ieşit niciodată mai repede de semifinale. În ultimii doi ani, ea nu a jucat aici, după naşterea fetiţei sale. De altfel, Serena vrea să fie prima mamă după Evonne Goolagong (1980) care se impune la US Open.

Serena a trimis 23 de lovituri direct câştigătoare, a avut un procentaj de 76 la sută pe primul serviciu şi a convertit 4 din cele şase mingi de break pe care le-a avut. Ea nu şi-a pierdut niciodată serviciul.

Următorul adversar al Serenei este Carina Witthoeft, din Germania.

First match back on Arthur Ashe Stadium in 2 years...@serenawilliams defeats Linette 6-4, 6-0 to a rousing New York crowd!https://t.co/fl9GKp76Ay#USOpen pic.twitter.com/cNtbK4O0st