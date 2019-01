VIDEO Serena, devastată: Cum a părăsit terenul după o înfrângere îngrozitoare în care a irosit patru mingi de meci

Serena Williams pare a fi „blestemată“ în tentativa ei de a câştiga Grand Slamul cu numărul 24. Anul trecut, ea a pierdut două finale la Wimbledon şi la US Open, iar acum, când părea că e pe val, a fost eliminată în sferturile de la Australian Open.

N-a fost însă o simplă înfrângere, ci o dramă, având în vedere că în setul decisiv cu Karolina Pliskova, americanca de 37 de ani a servit pentru calificarea în semifinale, având şi o minge de meci! Pliskova nu s-a predat, s-a apropiat la 5-4, scor la care a salvat alte trei mingi de meci! Într-un final, cehoaica s-a impus cu 7-5 în decisiv şi a trimis-o acasă pe Serena Williams!

Extrem de nervoasă, americanca s-a grăbit să iasă de pe teren, după cum se poate vedea mai jos:

