VIDEO Serena, cea mai simpatică fază dinaintea meciului cu Halep: Reacţia americancei a amuzat-o şi pe Simona

A devenit o regulă ca la meciurile de tenis, mai întâi, sportivul mai slab clasat să-şi facă apariţia pe teren în aplauzele publicului.

La Australian Open însă, organizatorii au schimbat această regulă, aşa că primul care iese în faţa spectatorilor e jucătorul mai bine clasat. În meciul Halep - S. Williams, Simona ar fi trebuit să fie cea care păşeşte prima pe teren. Doar că, probabil prea concentrată pe meci, Serena a ieşit prima din vestiar. Aproape imediat însă, şi-a dat seama de greşeala făcută şi, vizibil încurcată, s-a întors în vestiar.

Faza a amuzat-o inclusiv pe Simona, după cum se poate vedea mai jos:

''Please welcome world no.1.."

*Serena enters*

''Oh wait''

😂😂😂😂 pic.twitter.com/VmNHwVb90z