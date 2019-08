VIDEO Serena, apariţie fabuloasă la US Open: Cum arată costumul în care a jucat la meciul cu Şarapova

Serena Williams e în căutarea trofeului Grand Slam cu numărul 24. Dacă îl va câştiga, va ajunge la egalitate cu Margaret Court, singura sportivă care a câştigat 24 de turnee majore.

Ce-i drept, performanţa Serenei valorează mult mai mult, având în vedere că americanca a dominat tenisul feminin, ani de zile, într-o perioadă mult mai competitivă.

Dincolo de prestaţia ei stelară, Serena a atras privirile şi datorită costumului în care a jucat, aducând aminte de celebrul „Catsuit“ cu care s-a afişat, la un moment dat, la French Open.

The catsuit is BACK. 😼👏@SerenaWilliams holds for a 2-1 lead over Sharapova.#USOpen pic.twitter.com/tqNGKavLY1