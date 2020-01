VIDEO Secretul celei care a detronat-o pe Simona Halep: „Trebuie să fac asta în fiecare noapte“

Australianca a preluat ştafeta de la Simona Halep din multe puncte de vedere: a fost următoarea câştigătoare a trofeului de la Roland Garros, după victoria româncei din 2018; a fost cea care a terminat anul 2019 pe primul loc - întrerupând doi ani de dominaţie ai Simonei; este acum reperul absolut pentru ceea ce poate face o sportivă micuţă în tenisul zilelor noastre, fiind cu doi centimetri mai scundă decât Simona Halep şi, nu în ultimul rând, este cel mai nou reper al circuitului în materie de acoperire a terenului şi eficienţă defensivă - un capitol la care Simona era, la un moment dat, net superioară tuturor.

De la debutul său în turneele de Mare Şlem, din 2012, Barty a jucat marţi doar al şaselea său meci împotriva unei jucătoare din Top 10 în Grand Slam-uri, repurtând o primă victorie, 7-6(6), 6-2, în faţa Petrei Kvitova, după înfrângeri la Kvitova (Roland Garros 2012 şi Australian Open 2019), Serena Williams (Australian Open 2014), Elina Svitolina (Wimbledon 2017) şi Karolina Pliskova (US Open 2018).

Barty a făcut show nu doar prin jocul său, ci şi ulterior, la interviul de după meci, acolo unde Jim Courier i-a cedat microfonul de reporter lui Casey Dellacqua, fostă jucătoare australiană şi o bună prietenă a lui Barty, alături de care aceasta a jucat finala Openului Australian în proba de dublu feminin, în 2013.

Numărul unu mondial din tenisul feminin a vorbit despre rolul antrenorului său, Craig Tyzzer, dar şi despre ceea ce misiune are ea la fiecare final de zi. „Nu degeaba e antrenorul anului. Cred că îşi cară acel trofeu în rucsac, pentru că îi place să îl privească, nu-i aşa? Tyzzer este extrem de riguros când vine vorba să se documenteze despre jocul celorlalte jucătoare, apoi îmi trimite un text de 1.000 de cuvinte, pe care eu trebuie să-l citesc în fiecare noapte. Evident, avem şi un dialog, ne spunem fiecare ideile. Este foarte atent cu toate detaliile şi de asta e cel mai bun“, a spus Barty.

