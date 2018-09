VIDEO Scene incredibile la Beijing. Sloane Stephens îşi înjură adversara: „A vrut să mă lovească!“

Partida, câştigată de americancă în trei seturi, a avut parte de numeroase momente controversate. Totul a plecat din momentul în care Pavlyuchenkova a cerut intervenţia fizioterapeutului în primul set, la 5-2.

Stephens şi-a acuzat adversara că simulează o problemă medicală şi a spus că e lipsă de respect.

Apoi, americanca a considerat că Pavlyuchenkova a vrut să o lovească cu mingea şi a înjurat-o: „The fucking bitch tried to hit me!“ *, a urlat ea (Curva a încercat să mă lovească).

