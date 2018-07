VIDEO Scene amuzante de la filmări cu Simona Halep

Simona Halep şi-a asociat imaginea cu un brand de deodorante şi toată lumea a văzut reclama care rulează în aceste zile la televizor.

Jucătoarea noastră încearcă să motiveze oamenii obişnuiţi să facă mişcare jucând fotbal, baschet sau rugby.

„Pe piaţă“ au apărut şi momentele mai amuzante de la filmări, iar Nadia Comăneci a redistribuit pe Twitter filmul.

The making of our Rexona commercial 🙈😂 #partners pic.twitter.com/SqzL4iqOPz