VIDEO Scence teribile: Uriaşul Shaquille O'Neal a plâns ca un copil la televizor

America trăieşte, în continuare, în stare de şoc, după tragicul accident în urma căruia au murit Kobe Bryant (41 de ani), una dintre fiicele sale Gianna (13 ani), dar şi alte şapte persoane aflate în elicopterul care a căzut lângă Los Angeles.

Televiziunile americane continua să dedice ore întregi subiectului şi, potrivit gsp.ro, într-o emisiune difuzată de TNT, fostul mare baschetbalist, Shaquille O'Neal, a izbucnit în plâns, atunci când a început să vorbească despre tragedia de duminică.

Ce a spus Shaquille O'Neal?

*Ultimele luni au fost dificile pentru mine după ce mi-am pierdut sora mai mică. N-am mai putut să dorm, n-am mai putut să fac nimic din ce obişnuiam. Vin la muncă, râdem, glumim, dar când ajung acasă mă loveşte realitatea. Îmi dau seama că nu mai e şi simt doar durere.

*Un nepot a intrat în cameră plângând şi mi-a arătat ştirea pe telefon. Şi m-am răstit la el! Trăim într-o lume în care orice poate fi făcut în Photoshop, orice poate fi alterat. N-am vrut să cred. Apoi m-a sunat toată lumea şi apoi ştirea a fost confirmat. N-am mai simţit o durere atât de tăioasă de ceva timp. Am 47 de ani, am pierdut două bunici, tatăl vitreg, o soră, iar acum mi-am pierdut şi fratele mai mic.

*Am simţit trei cuţite în inimă. După toate astea, am intrat pe site-uri şi am citit că Rick Fox era în elicopter. Mi-e şi mai rău. Îl sun şi nu răspunde. Nu înţeleg ce se întâmplă. Şi vine ultima lovitură. Minunata lui fată era cu el, era în elicopter. De fiecare dată când mă întâlneam cu soţia şi fetele sale, le spuneam «Bună, sunt unchiul Shaq» şi încercam să le fac să râdă. Aşa făcea şi el. Shareef m-a sunat, era devastat, şi mi-a spus: «Kobe abia îmi dăduse mesaj să vadă ce fac!». Făcea asta din când în când.

*Ne-a lovit de nicăieri. N-am vrut să cred. Speram ca un nenorocit să fi inventat totul, să nu fie adevărat. Apoi, să vină telefoanele care să confirme... Parcă sufletul mi-a părăsit corpul. Aş vrea să pot să spun măcar un singur lucru, un ultim lucru celor pe care i-am pierdut. Viaţa e scurtă, nu-mi imaginam aşa ceva. N-am mai văzut aşa ceva. Toţi idolii copilăriei mele sunt în viaţă, sunt bătrâni, i-am văzut, i-am cunoscut. Oamenii vor spune să am răbdare că va trece, dar îmi va fi greu. Nu mai puteam să dorm oricum, dar o să-mi revin cumva.

*Nu vom putea glumi împreună când va intra în Hall of Fame, nu mă va mai tachina că are 5 titluri, iar eu numai 4, nu ne vom mai putea spune «dacă rămâneam împreună am fi câştigat 10 titluri». Astea sunt lucruri pe care nu le mai poţi recupera. Mi-aş dori să pot să-i vorbesc din nou.

*Numele noastre stau unul lângă altul pentru ce am făcut. Oamenii ne întrebau mereu despre relaţia noastră. Şi le spuneam mereu acelaşi lucru. Suntem doi oameni încăpăţânaţi, care vor ca totul să se facă aşa cum vor ei. Ne-am spus unele lucruri (n.r. – când au avut şi conflicte la Lakers), dar respectul nu se pierde aşa uşor.

