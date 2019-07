VIDEO Scandal la Wimbledon. Nick Kyrgios recunoaşte că a vrut să-l lovească pe Rafael Nadal

Kyrgios a recunoscut că l-a vizat pe Rafael Nadal când a lovit foarte puternic o minge spre acesta,în setul trei al meciului de la Wimbledon câştigat de spaniol. "Da, l-am vizat. Voiam să-l lovesc în piept. De ce i-aş cere scuze? Câte grand slam-uri a câştigat, câţi bani are în cont? Cred că poate primi o minge în piept. Nu îi cer scuze", a declarat Kyrgios la conferinţa de presă.

Rafael Nadal a vorbit şi el despre punctul respectiv: "E vorba despre faptul că practicăm un sport a cărui istorie e legată de respect. E periculos când loveşte mingea aşa cum a făcut-o. Nu doar pentru mine este periculos, ci şi pentru arbitri, pentru spectatori. Ştiu că atunci când loveşti aşa, mingea poate ajunge oriunde".

Meanwhile in #Wimbledon...#Kyrgios tries to hit #Nadal. And succeeds. pic.twitter.com/7YjKFN2QBl