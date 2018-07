VIDEO Se retrage autorul celui mai lung "Gooool": două poveşti memorabile cu Ilie Dobre şi o gafă antologică

La 64 de ani, Ilie Dobre agaţă microfonul în cui. Unul dintre cei mai cunoscuţi comentatori radio a decis ca derbyul dintre FCSB şi Dinamo să fie ultimul meci transmis de pe stadion, ultimul dintr-un şir de peste 1.700 de partide.

Ilie Dobre va rămâne în istoria radioului, dar şi în Cartea Recordurilor, pentru marcarea celor mai lungi „Goluri” radiofonice. El a strigat „Gooooool” fără să respire timp de 35 de secunde şi 6 zecimi, iar cu o singură respiraţie a lungit golul până la un minut şi opt secunde.

În urma lui Ilie Dobre, rămân şi câteva poveşti memorabile. În timpul Campionatului Mondial din 2002 dorea să ajungă pe un stadion aflat într-o suburbie a capitalei Tokyo. El a coborât cu o staţie de metrou mai repede faţă de destinaţie, crezând că e vorba de câteva minute de mers pe jos. În realitate, erau 60 de kilometri de parcurs. Ilie Dobre a mers pe jos cât a putut, după care a luat un autobuz şi a ajuns la meci gâfâind.

Gafa carierei a făcut-o la partida dintre Celta Vigo şi FC Argeş din Cupa UEFA, ediţia 1997. Spaniolii au învins cu 7-0, dar Ilie a susţinut pe tot parcursul comentariului că şi Argeşul a dat un gol, prin Adrian Mutu. Ce s-a întâmplat de fapt? „Din locul în care era amplasată cabina, nu se vedea tabela! Iar când Mutu a marcat, s-au ridicat cei din tribună, din faţa mea, şi n-am văzut semnalizarea de ofsaid”, a explicat Ilie.

Născut la Mitrofani, în judeţul Vâlcea, pe 24 septembrie 1953, Ilie Dobre a ajuns la microfonul Radio România Actualităţi în urmă cu 34 de ani. Gloria Buzău – Jiul Petroşani, din 1984, este primul joc din cariera radiofonică a lui.

La retragerea din activitate, Ilie Dobre a declarat: "Am făcut totul cu pasiune pentru Măria Sa radio-ascultătorul! Tot ce am făcut în viaţa asta a fost pentru cei care mă ascultau şi pentru care trebuia să comentez perfect ca să-şi imagineze ceea ce vedeam eu. Am trecut în viaţa asta prin multe obstacole, prin multe şicane, dar am reuşit să le depăşesc cu bine. Am transmis mereu cu patimă, am trăit meciul pentru că radioul a însemnat totul pentru mine. Acum mă retrag, trebuie să fac loc tinerei generaţii. Ies cu capul sus din scenă, dar nu aş mai rămâne chiar dacă aş fi dorit la Radio România Actualităţi. Nici pentru un miliard, sunt demn şi renunţ atunci când trebuie să o fac”.

