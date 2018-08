VIDEO Reacţie de milioane a Simonei Halep: cum s-a bucurat după victoria cu Sabalenka şi ce a declarat

Simona Halep a avut mult de furcă în faţa unei jucătoare care loveşte foarte puternic.

„Ea serveşte tare, îi verificam după fiecare serviciu viteza, era 111 mile pe oră (n.r. - peste 178,5 kilometri/oră), 115 (n.r. - 185 Km/h), la fiecare serviciu şi a fost foarte greu să returnez, dar am fost destul de puternică în acea poziţie şi am încercat doar să o fac să se mişte cât de mult posibil, să o joc mai mult pe partea stângă. Am făcut tot ce am putut şi cred că am câştigat acest meci pentru că am luptat până la sfârşit. Dacă voi lupta cum am făcut-o în fiecare zi la acest turneu, am o şansă mare să câştig finala, dar ştiu că o să fie greu“, a declarat Halep.





Explozia de bucurie a româncei după victoria cu Sabalenka



Şi un punct incredibil câştigat de Halep