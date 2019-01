Cehoaica a luat primul set cu 6-4, dar apoi a cedat patru game-uri la rând pentru a pierde cu 4-6 în setul doi. În decisiv, Serena Williams (16 WTA) părea că o „demolează“ pe Pliskova.

Americanca de 37 de ani a condus cu 5-1 şi a avut minge de meci la acest scor! De aici însă, a început o revenire fabuloasă pentru Pliskova. Aceasta s-a apropiat la 5-4, scor la care a salvat alte trei mingi de meci! Apoi, cehoaica a luat setul cu 7-5, ajungând în semifinale.

Reacţia lui Pliskova, după punctul decisiv care i-a adus calificarea spune totul:

The moment you realise you've beaten a 7-time #AOChampion & reached your first #AusOpen SF.



👏 @KaPliskova pic.twitter.com/d9j8hWGee8