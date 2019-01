VIDEO Pliskova, discurs fabulos: Ce a recunoscut după un meci de colecţie în care a distrus-o pe Serena Williams

Karolina Pliskova e în semifinalele de la Australian Open 2019, după un meci de poveste despre care se va vorbi mult timp de acum încolo.

Per total, Pliskova a salvat patru mingi de meci, trimiţând-o pe Serena Williams (16 WTA) acasă. Imediat după victoria obţinută, cehoaica a avut un discurs sincer în interviul acordat pe teren:

*La 5-1 pentru Serena, mintea mea era deja la vestiar, eram aici, pe teren, doar fizic. Ea juca foarte bine în setul trei, iar eu n-am avut prea multe şanse. Căzusem din punct de vedere mental. Apoi, la 2-5, m-am gândit să încerc ceva, poate voi avea câteva şanse. Ea a cam „tremurat“ spre final, aşa că mi-a valorificat şansele şi am câştigat.

At 5-1 down in the third set against Serena Williams, @KaPliskova's mind was in the locker room...



Somehow she ended up in the #AusOpen semifinals.



This is how. pic.twitter.com/O8IpYeh27D