VIDEO De ce a plâns Roger Federer în direct, în timpul unui interviu televizat

Înainte turneului la care poate doborî un nou record, cel al turneelor de Australian Open câştigate (în acest moment este la egalitate cu Novak Djokocici -6), Federer a acordat un amplu interviu postului CNN, în care a izbucnit în plâns.

Momentul s-a produs când a venit vorba despre fostul său antrenor, Peter Carter, cel care l-a descoperit, dar care a murit în urmă cu 16 ani, înainte ca Roger să câştige primul Grand Slam.



Întrebat ce crede că ar spune Carter dacă ar şti că Federer a ajuns la 20 de Grand Slam-uri câştigate, tenismenul spus printre lacrimi: "Cred că ar fi mândru, nu-si dorea să fiu un talent irosit. Moartea lui m-a trezit şi am început sî ma antrenez din greu. Am fost incredibil de norocos sa am astfel de oameni in preajma mea", a explicat Federer.









