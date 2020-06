VIDEO Petrecere de zile mari la Belgrad! Djokovici, Thiem şi Zverev au uitat de  inhibiţii

Duminică, după finală, liderul mondial din tenisul masculin a petrecut împreună cu austriacul Dominic Thiem, cu germanul Alexander Zverev şi bulgarul Grigor Dimitrov, într-un club. Cei trei s-au distrat de minune, ajungând să ofere imagini savuroase, dansând la bustul gol.

Nightlife in Belgrade with Djokovic, Thiem, Zverev, Dimitrov, Serbian players.. 😁🔥🥳 Video: @hotsportsrb pic.twitter.com/Rf3gURzHng

Huge party for Djokovic, Zverev & friends after #AdriaTour 1st stage in Belgrade 🎉



(Video via @BenoitMaylin) pic.twitter.com/Yea1Ua4KWK