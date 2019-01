VIDEO O nouă victorie a Simonei Halep în faţa rivalei Eugenie Bouchard! La ce i-a luat faţa românca frumoasei canadience

Ea a câştigat titlul pentru “lovitura anului” în FedCup, cu o super execuţie în partida cu Viktorija Golubic, în duelul România - Elveţia, care a avut loc la Cluj.

Organizatorii competiţiei, cei de la ITF, au selectat cele mai bune 32 de lovituri din 2018 în confruntările din FedCup, iar în finală pentru “lovitura anului în FedCup” în faţa Simonei Halep a ajuns Eugenie Bouchard, o altă favorită a fanilor, care reuşise o execuţie spectaculoasă în Canada - Ucraina.

A fost o confruntare câştigată la limită de Simona Halep, care a obţinut 53 la sută dintre voturile exprimate, lovitura ei fiind desemnată cea mai frumoasă din 2018.

Presenting the 2018 #FedCup #ShotOfTheYear as voted for by you, our Twitter followers!

Take it away 🇷🇴 @Simona_Halep! pic.twitter.com/DfvFCRyKRa