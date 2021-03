VIDEO Un nou gest incalificanil pe terenul de tenis: Benoit Paire a scuipat în faţa arbitrului! Reacţia oficialului

Francezul (foto) a fost eliminat încă din optimile de finală ale competiţiei din Argentina de Francisco Cerundolo (22 ani, 137 ATP), scor 4-6, 6-3, 6-1. dar a ieşit în evidenţă printr-o reacţie golănească.

În setul doi al meciului, după un serviciu ireturnabil al adversarului, Paire a susţinut că lovitura ar fi fost afară. Arbitrul întâlnirii a coborât din scaun, a examinat urma dar nu i-a dat dreptate. După îndelungi parlamentări, francezul şi-a pierdut controlul şi a scuipat, chiar în faţa arbitrului, urma lăsată de minge pe zgură. Jucătorul a primit imediat un avertisment pentru "comportament nesportiv". La puţin timp după aceea, după o altă disensiune cu arbitrul şi un nou scuipat ostentativ,, Paire a primit un alt avertisment pentru "comportament nesportiv". şi a fost penalizat cu pierderea unui punct.

Apoi, la ultimele 2 puncte ale meciului, Paire a părut că făcut intenţionat două duble greşeli. Mai mult, ultimul său serviciu a fost trimis afară în timp ce un copil de mingi se afla încă în teren.

Incidentul din setul secund

Ultimul punct al meciului

First ATP quarter-final for @FranCerundolo 👏



The Argentine rallies from a set down to beat Benoit Paire 4-6 6-3 6-1 in Buenos Aires#ArgOpen2021 pic.twitter.com/hz8NLT2Tcm