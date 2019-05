VIDEO Nick Kyrgios, comportament de golan la Roma! Motivul incredibil pentru care a fost descalificat din turneu

În setul decisiv, Kyrgios a intrat într-un conflict verbal cu unul dintre spectatori, despre care i-a spus arbitrului de scaun că îl deranjază. Cum oficialul a luat decizia să îl penalizeze pe jucător pentru o presupusă înjurătură, australianul şi-a ieşit din minţi.

Întâi a luat la şuturi o sticlă, apoi a dat cu racheta de pământ, a continuat prin aruncarea unui scaun în mijlocul terenului, iar în final a decis să-şi strângă lucrurile, să părăsească terenul şi să meargă la vestiare.

În toată această nebunie iscată, jucătorul australian nu a uitat să dea mâna cu adversarul său şi cu arbitrul meciuluui

În urma acestui comportament, Kyrgios, 24 de ani, se va alege mai mult ca sigur cu o suspendare din circuit.

Crazy scenes in Rome.



Nick Kyrgios channels his inner Bobby Knight, throws chair, is disqualified. #ibi2019 pic.twitter.com/te5Kkz6e8v