VIDEO Negreanu e All-in: Se pregăteşte de nuntă! Când va avea loc evenimentul, cum va arăta meniul şi cum a cerut-o pe Amanda de soţie

Anunţul a fost făcut pe Instagram chiar de Daniel care a postat o poză cu inelul pus pe degetul Amandei: „A spus da!“.

Cum a decurs totul? Ne-a povestit chiar Negreanu, la Bahamas. „Am cumpărat inelul de logodnă pentru ea, acum zece ani! Pe bune! Ea avea 23-24 de ani atunci. Eram însă amândoi foarte tineri, eram cu distracţia, cu mersul la petreceri, cu nebuniile tinereţii. Apoi, a venit o perioadă în care n-am fost împreună. Dar am păstrat inelul! Anii au trecut, eu am fost căsătorit vreo doi ani, ea a fost cu un alt bărbat, dar, când ne-am despărţit fiecare de partenerii noştri, ne-am revăzut la Las Vegas! Iniţial, n-am crezut că relaţia noastră va redeveni una serioasă. Acum câteva săptămâni însă, am realizat că ea e un om diferit acum. Mi-am dat seama că ea nu mai e un copil. Şi am stat şi m-am gândit aşa: «De ce vreau să merg şi să caut o fată ca Amanda, dacă ea deja există?!». Şi apoi totul a fost uşor, a venit de la sine. Probabil, o să venim şi în România. Amanda a mai fost acolo cu mine şi i-a plăcut. Vrea să mai vină şi să vadă şi mai multe locuri“, ne-a spus Daniel.

Data nunţii n-a fost bătută în cuie, însă nici nu e foarte departe: „Ea vrea în luna mai, dar nu ştiu dacă va fi chiar atunci, fiindcă e timpul scurt până atunci. Dar vreau să facem nunta cât mai repede posibil, fiindcă vreau să am cât mai mulţi copii. Iar Amanda a zis să ne grăbim, fiindcă nu vrea să fie grasă în pozele de nuntă (râde). Vreau să avem un copil al nostru şi apoi mai vreau să adoptăm câţiva copii. În familia noastră, eu am avut un singur frate, Mihai, deşi mama a făcut 11 copii! Din păcate, nouă au murit la naştere. Apoi, s-a născut Mihai, iar pe urmă am venit eu. Iar eu am fost gras la naştere! Am avut 4,5 kilograme! Foarte mult! Bine că am slăbit după aceea (râde în hohote)“.

DANIEL NEGREANU VORBEŞTE DESPRE NUNTA SA CU AMANDA