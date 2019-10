VIDEO Nebunie totală la Beijing: Un cameraman a fost lovit în plină figură, iar racheta lui  Zverev a zburat în tribune!

Mai întâi, un smash al jucătorului din Germania l-a lovit în plină figură pe unul dintre cameramanii care asigurau transmiterea meciului. Sportvul şi-a certut scuze şi chiar dacă lovitura a părut foarte puternică, angajatul televiziunii a găsit puterea să zâmbească

Apoi, în tie-break-ul celui de al doilea set, în tmpul unui punct, Zverev a scăpat racheta din mână, acesta ajugând în cel de al zecelea rând al tribunelor.

La conferinţa de presă de la finalul meciului, rugat să comenteze cele două momente, jucătorul de tenis a explicat că ambele incidente au fost neintenţionate. "Evident că nu am vrut să îl lovesc. Racheta cred că a avut o viteză prea mare, a zburat în sus şi a ajuns aproximativ până în rândul 10. Sper că nu am rănit pe nimeni, cu siguranţă nu aceasta a fost intenţia mea", a spus Zverev

Alexander Zverev, al cincilea favorit al turneului, s-a calificat în optimi la Shanghai după o victorie în minimum de seturi, 7-6, 7-6 În turul următor, germanul îl va întâlni pe Andrey Rublev.

Cameraman lovit de minge

Racheta lui Zverev ajunge în tribune

