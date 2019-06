VIDEO Navratilova a explicat de ce Halep a pierdut: Legenda tenisului feminin a savurat partida din sferturi

Simona Halep a părăsit Roland Garros fără drept de apel, scor 3-6, 4-6, după un meci în care a fost mereu în umbra adversarei şi pe care l-a pierdut în doar o oră şi 10 minute.

Imediat după terminarea partidei, Martina Navratilova a oferit o scurtă analiză pentru canalul de Twitter al celor de la WTA.

„S-a născut o stea! Anisimova, cu excepţia unei perioade scurte din setul doi, a jucat excelent. Şi dacă ar fi pierdut acest meci, era clar că va fi o campioană pe viitor. Îţi dai seama de astfel de lucruri, atunci când vezi cum se comportă o jucătoare atât de tânără, aflată pentru prima dată la un nivel atât de înalt“, a declarat Navratilova.

