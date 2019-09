VIDEO Mourinho, reacţie de om fără bun simţ: Ce a făcut în timp ce era intervievat pe scenă la Gala FIFA

Jose Mourinho a fost printre personalităţile care au participat, luni seară, la Gala FIFA 2019, găzduită de Teatro alla Scala (Milano).

Fără job din 2018, de când s-a despărţit de Manchester United, portughezul n-a fost nominalizat pentru vreun premiu, însă, la un moment dat, a ajuns pe scenă pentru a prezenta trofeul pentru „Antrenoarea anului“.

Cu acest prilej, gazda Ilaria D'Amico a început să-l intervieveze pe Mourinho pe scenă şi, chiar dacă întrebările ei n-au fost dintre cele mai inteligente, a surprins, neplăcut, reacţia antrenorului care, la un moment dat, a plecat de pe scenă, în mijlocul interviului!

Scurtul dialog dintre Mourinho şi Ilaria D'Amico a fost redat de Digi Sport, iar în clipul de mai jos se poate vedea cum interviul e întrerupt, brusc, după ce „Mou“ pleacă!

Ilaria D'Amico: Să ne imaginăm viitorul. În viitorul apropiat, descoperim viaţă pe alte planete. Vom avea o cupă interplanetară, o bătălie a lumilor, o competiţie plină de stele. Şi dacă s-ar întâmpla azi, am fi pregătiţi, pentru că avem aici multe staruri, mulţi jucători fantastici. Sunteţi de acord?

Jose Mourinho: Da, cei mai buni jucători.

Ilaria D'Amico: Atunci, ce vreau să vă întreb, vă imaginaţi cine ar fi antrenorul perfect, un antrenor special pentru o astfel de echipă? O echipă specială.

Jose Mourinho: Cred că FIFA nu permite ca un antrenor să pregătească două echipe în acelaşi timp, deci ar trebui să fie un antrenor fără job în acest moment.

Ilaria D'Amico: Ah, pare că trebuie să fie ceva ce are legătură cu o candidatură, să spunem. Nu ştiu cum să o spun.

Jose Mourinho: Antrenori fără slujbă. Eu, Fabio Capello, Walter Zenga, şi alţii. Dar şi eu sunt un candidat.

Ilaria D'Amico: Vă mulţumesc pentru sinceritate, chiar vă mulţumesc!

Apoi, Mourinho a plecat, spre disperarea lui D'Amico: „Dar de ce nu rămâneţi alături de mine? OK, vreţi să plecaţi“.

VEZI MOMENTUL PLECĂRII LUI MOURINHO DE PE SCENĂ

I'm actually in tears after what Mourinho did yesterday. This man literally walked off stage whilst she was speaking to him. So awkward 😂💀 pic.twitter.com/7W9kwCMSEW