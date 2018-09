VIDEO Moment unic la US Open: O jucătoare şi-a pus prosopul în cap şi a început să plângă în hohote pe teren

Naomi Osaka s-a calificat pentru prima oară în carieră în sferturile de finală ale unui turneu de Grand Slam. A reuşit această performanţă după ce a învins-o pe Aryna Sabalenka, una dintre revelaţiile turneului, în trei seturi, 6-3, 2-6, 6-4.

Momentul a fost unul special pentru nipona de 20 de ani, care, la finalul partidei a plâns chiar pe teren. Ea s-a aşezat pe scaun cu un prosop pus pe faţă, pentru a-şi ascunde emoţiile.

Osaka va evolua în sferturile de finală cu Lesia Tsurenko, cea care a trecut de Marketa Vondrousova, cu 6-7, 7-5, 6-2

Tears of Joy:



An emotional win for @Naomi_Osaka_ as she outlasts Sabalenka in 3 sets to reach her first ever Grand Slam QF...#USOpen⁠ ⁠ pic.twitter.com/b6flq3WRyh